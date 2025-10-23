16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, USOM'un siber tehditleri engellemede öncü rol oynadığını ve son dönemde yüz binlerce zararlı bağlantıyı bloke ettiklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya düzenlemeleri kapsamında 16 yaş altı çocukların korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

23 Ekim 2025
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) Türkiye'nin siber sınırlarını korumada öncü rol üstlendiğini vurgulayarak, "2025 Ekim ayı itibarıyla 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engelledik ve 306 güvenlik bildirimi yayımlayarak ilgili kurumlarla paylaştık.

USOM'un geliştirdiği yapay zeka teknolojisiyle vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik, son günlerde bu biraz daha sanki artış göstermiş, oltalama amacıyla kurulan 74 bin 205 alan adını tespit ettik ve engelledik." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "Sadece son bir haftada 502 bin 173 zararlı internet adresine, 75,1 milyon erişim engeli uyguladık.

Ayrıca, yerli ve milli yazılımlarımız AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA ve KULE ile toplam 17 milyon IP adresi için düzenli taramalarla zafiyete ait riskleri proaktif şekilde tespit ediyoruz.

Haftalık 109 farklı taramada 286 portu güvenlik açısından inceliyoruz. USOM sadece 7 saatte yaklaşık 242 bin 133 kritik web sitesini zafiyetlere karşı tarayabilecek kapasiteye sahip" dedi.

16 YAŞ ALTINA DÜZENLEME

Bakan Uraloğlu, sosyal medyada özellikle çocukların korunmasının Bakanlığın öncelikli gündem maddelerinden olduğunu dile getirerek, yapay zeka gibi teknolojilerin hızla hayata entegre olmasının buradaki riskleri daha da artırdığını belirtti. Uraloğlu, şunları kaydetti:

"16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. İlk aşamada 13 yaş altı için bir düzenleme düşünülmüşse de Bakanlık olarak önerimiz, uluslararası literatürle de uyumlu şekilde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılması yönündedir.

Belki 15 yaş olacak, bunu ilgili taraflarla konuşuyoruz. Sosyal medya sağlayıcılarına bu konuda yükümlülükler getirerek çocukların korunmasını daha etkin hale getirmeyi ve ailelerin bu sürece aktif katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Teknik ekiplerimiz uygulanabilir bir model üzerinde yoğun şekilde çalışıyor."

