Kuyuda cesedi bulunan Hasret'in cinayet şüphelisi, 5 kişinin katili çıktı

Zonguldak'ta, su kuyusunda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cinayet şüphelisi olan 41 yaşındaki Deniz B'nin 2001 yılında, 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giydiği, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza aldığı ortaya çıktı. Aydın'da yakalanan Deniz B. açık cezaevinde kalırken izinli çıktığı ve geri dönmediği öğrenildi. Öte yandan genç kızın 4 yıl önce Deniz B'nin bebeğine bakıcılık yaptığı belirtildi

Haber Giriş : 23 Ekim 2025 11:14, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 11:22
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyünde bir su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu'nun yaklaşık 4 yıl önce katil zanlısı Deniz B'nin bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi. Açık öğretim üzerinden lise eğitimi alan Akkuzu'nun bir tekstil fabrikasında çalıştığı ve 7 Ekim'de işten ayrıldığı belirtildi.

BABASINA 'GELİYORUM' YAZMIŞ

Akkuzu'nun kaybolduğu 12 Ekim'de valiz almak için belde merkezine gittiği, saat geç olduğu için merak eden babasına akşam 21.45 sıralarında 'geliyorum' diye mesaj attığı daha sonra babasının aramasına, 'şarjım az, eve geliyorum' diyerek yanıt verdiği ortaya çıktı. Ailesi bu konuşmadan sonra kendisinden bir daha haber alamadı.

AĞACA KAMERA TAKILDI

Hasret Akkuzu'nun cansız bedeninin bulunduğu kuyunun yanındaki ağaca, kuyuya geliş gidişleri kontrol etmek amacıyla, olayın ardından jandarma ekiplerince kamera takıldığı görüldü.

HAYVANLAR KUYUNUN SUYUNU İÇMEMİŞ

Genç kızın bulunduğu kuyuya daha önce köpek ölüsü de atıldığı, bu sebeple kuyu kapağının demir parçalarla kilitlendiği öğrenildi. Akkuzu'nun cansız bedeninin bulunduğu kuyunun civarındaki merada hayvanlarını otlatan Ramazan A (65), "Burada kapağı kırmışlar, akşamüzeri su çeken arkadaş, hayvanların su içmediğini görünce kapaktan bakıyor. İçeride köpek gibi, ceset gibi bir şey görüyor ama kimseye demeden eve gidiyor. Sonra arkadaşın annesi 'Oradan su içiyoruz, ceset midir nedir bakalım' diye telefon etti, gelip baktık. Işık tutarak baktık. Ceset gördük. Muhtarı aradık, o da karakola telefon etti. Jandarmalar gelince karakolda ifademizi verdik. Bizi serbest bıraktılar. Kilitliydi burası, oradaki damağı kırmışlar. Ne zaman kırıldı bilmiyorum. Cumartesi günü geldik burada römork yıkadık" dedi.

