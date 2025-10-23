Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Yasa dışı yollarla yurda sokulan 21 papağan ele geçirildi

Tekirdağ'da yaşa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 21 papağan korumaya alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 11:51, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 11:48
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, bir iş yeri ve depoda arama yaptı.

Baskında, kaçak yollarla yurda sokulan, Afrika bölgesini kapsayan, egzotik tür olarak bilinen 21 papağan bulundu.

Papağanlar DKMP tarafından koruma altına alınırken, şüpheli kişiye 47 bin 908 lira para cezası uygulandı.

