Kayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin, fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net