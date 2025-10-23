Türkiye'de iflasların hızı ne zaman kesilecek?

Allianz Trade, ABD gümrük vergileri ve küresel ticaret rotalarındaki değişikliklerin ticari iflaslar üzerindeki etkisini analiz ettiği ve 2027 yılına kadar güncellenmiş tahminlerini içeren son İflas Raporunu yayınladı.

Ticari alacak sigortacısı Allianz'ın raporuna göre, küresel ticari iflaslar 2025 yılını yüzde 6 artış gibi yüksek bir seviyede tamamlayacak ve 2026 yılında yüzde 5 artışla zirveye ulaşarak üst üste beşinci kez artış sergileyecek. Allianz Trade, 2027 yılında ise iflaslarda yüzde 1 hafif bir düşüş öngörüyor. Öte yandan gümrük vergilerinin domino etkisi risklerini artırmasıyla iflaslar üzerindeki etkisinin 2026 yılında da devam edebileceği belirtiliyor.

Raporda ayrıca teknolojinin etkisiyle hızlanan iş kurma eğilimi ve yapay zeka balonunun patlama potansiyelinin, özellikle ABD ve Avrupa'da iflas risklerini tırmandırabileceği yorumuna yer veriliyor.

2026 yılında da küresel iflaslarda artış sürecek

Allianz Trade'in iflas raporunda, mevcut görünüm çerçevesinde 2025 yılı için yüzde 6 olan küresel ticari iflaslardaki artış tahmininin korunduğu belirtiliyor. Bunun da 2024 yılında ticari iflaslardaki yüzde 10'luk artışın ardından iflasların daha da artarak 2025 yılında 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağı ve pandemi öncesi ortalamalara göre yüzde 19 daha fazla olacağı anlamına geldiği belirtiliyor. Yıl başından bu yana verilere bakıldığında tüm bölgelerde, özellikle Asya'da, İtalya'da yüzde 38 ve İsviçre'de yüzde 26 olmak üzere Batı Avrupa'da ticari iflaslarda önemli artışlar olduğu görülüyor.

"Domino etkisi riskleri de artıyor"

Allianz Trade CEO'su Aylin Somersan Coqui bu durumu şu şekilde açıkladı:

"Ticaret savaşının olumsuz etkilerini hafifletici stratejilerin tesiri azalmaya başladıkça ve ikincil etkiler ortaya çıktıkça şirketlerin dayanıklılığı sınanabilir. Büyük ölçekli iflasların sayısındaki artışla birlikte domino etkisi riskleri de artıyor. Bu da ödeme alamama risklerinin artması demek. Bu nedenle 2026 yılı için önceden yüzde 3 olan küresel ticari iflaslardaki artış beklentimizi yüzde 5 olarak revize ettik. 2026 yılında iflasların yıllık olarak üst üste beşinci kez artmasıyla ticari iflas seviyeleri pandemi öncesi ortalamanın yaklaşık yüzde 24 üzerine çıkacak. Ancak, 2027 yılına gelindiğinde ticari iflaslarda kademeli de olsa bir toparlanmanın başlamasını ve trendin tersine dönerek küresel ticari iflasların yüzde 1 azalmasını bekliyoruz."

3 kritik kırılganlık faktörü

Allianz Trade'e göre, gelecek dönemde şirketlerin dayanıklılığını sınayan 3 kritik kırılganlık faktörü şunlar:

1. Zayıf ekonomik büyüme; ABD ve Euro bölgesinde büyüme hızının, iflasları dengelemek için gerekli eşiğin altında kalması,

2. Sıkı finansman koşulları; sürekli yüksek faiz oranları ve sınırlı kredi arzının, yüksek borçlu ve sermaye yoğun işletmeleri, özellikle de KOBİ'leri zorlaması,

3.Sektörlere özgü zayıflıklar; yüksek faiz oranları, teknolojik dönüşüm ve artan rekabetin başta inşaat ve otomotiv sektörleri olmak üzere sektörler üzerinde yarattığı kırılganlıklar.

Gümrük vergileri: gecikmeli etkiler, devam eden riskler

Allianz Trade iflas raporunda, Trump yönetiminin yıl sonuna kadar efektif olarak yüzde14'e ulaşacak olan kapsamlı ithalat vergilerinin, işletmeler üzerinde farklı etkiler yarattığı belirtiliyor. ABD şirketlerinin şu ana kadar; yabancı ihracatçıların fiyatlarını makul seviyede tutması ve malların Hindistan ve Vietnam gibi üçüncü ülkeler üzerinden yeniden yönlendirilmesi sayesinde maliyetlerini ve iflasları sınırlı tutarak kendilerini gümrük tarifelerinin etkilerinden önemli ölçüde koruyabildiği de raporda yer alan bilgiler arasında. Ancak rapora göre; küresel ticaret yavaşlarsa, ihracata büyük ölçüde bağımlı olan birçok ekonomi sıkıntı yaşayabilir.

Türkiye'de iflas hızı 2026'da azalacak

Raporda, konkordato anlaşmalarının iflaslardan iki kat daha fazla olduğu Türkiye'de iflasların 2025 yılında yüksek hızla artışının süreceği belirtiliyor. Türkiye'de şirket iflaslarının artış hızı ise önümüzdeki yıldan itibaren düşecek.