Hızla giden servis minibüsünün çocuğa çarptığı anlar kamerada

Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Bayrak Caddesi'nde okuldan çıkan iki çocuk yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla giden servis minibüsü çocuklardan birine çarptı. Bir çocuk kazan kıl payı kurtulurken diğeri yaralandı.

