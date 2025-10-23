Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Toplantıya Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan ve Fatma Özkul katıldı.

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirme kararı aldı. Ayrıca, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 39'dan yüzde 38'e düşürüldü.

Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirmiştir. pic.twitter.com/i7T7n78QTr Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) October 23, 2025

Enflasyonun ana eğiliminin eylül ayında yükseldiği belirtilen açıklamada, son verilerin talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu ancak sürecin yavaşladığını gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, özellikle gıda fiyatlarındaki artışın, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerinden dezenflasyon sürecine risk oluşturduğu vurgulandı.

Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti. Politika faizine ilişkin adımların, enflasyon gerçekleşmeleri, eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak belirleneceği ve sürecin ihtiyatlı, veri odaklı bir yaklaşımla yürütüleceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde makroihtiyati adımların devreye alınacağı ve likidite yönetim araçlarının etkin biçimde kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.

Merkez Bankası, kararların enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak koşulları sağlamaya yönelik olacağını belirtirken, Para Politikası Kurulu toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağını duyurdu.