'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Motorine zam bekleniyor
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Duran: Bu topraklarda kin, nefret ve karanlığa asla geçit vermeyeceğiz
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
ÖSYM'den '6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği' iddialarına açıklama
Prof. Özvar: Lisans eğitimi 3 yılda bitecek, yaz okulları kalkmalı
Reuters anketi: Türkiye'de enflasyon hükümet tahminlerini aşacak!
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirdi. Kurul, faiz kararında enflasyon görünümü ve dezenflasyon sürecine ilişkin risklerin belirginleştiğini vurguladı.

Haber Giriş : 23 Ekim 2025 14:00, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 14:05
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Toplantıya Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan ve Fatma Özkul katıldı.

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirme kararı aldı. Ayrıca, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 39'dan yüzde 38'e düşürüldü.

Enflasyonun ana eğiliminin eylül ayında yükseldiği belirtilen açıklamada, son verilerin talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu ancak sürecin yavaşladığını gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, özellikle gıda fiyatlarındaki artışın, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerinden dezenflasyon sürecine risk oluşturduğu vurgulandı.

Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti. Politika faizine ilişkin adımların, enflasyon gerçekleşmeleri, eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak belirleneceği ve sürecin ihtiyatlı, veri odaklı bir yaklaşımla yürütüleceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde makroihtiyati adımların devreye alınacağı ve likidite yönetim araçlarının etkin biçimde kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.

Merkez Bankası, kararların enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak koşulları sağlamaya yönelik olacağını belirtirken, Para Politikası Kurulu toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağını duyurdu.

