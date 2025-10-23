Antalya'da 2 mühendis, inceleme için çıktıkları dağda kayboldu

Bu sabah, Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterle alınan Cihan Yalçın ve Murat Cömert, Akseki'deki Komando Jandarma Tabur Komutanlığı'na getirildi.

Jeoloji mühendisleri Cihan Yalçın ve Murat Cömert, Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi sınırlarındaki 2 bin 200 rakımlı Saksağan Dağı'nda dün jeolojik bir yapıyı incelemeye çıktılar.

