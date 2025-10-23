'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin, Ömerli'de yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, konuşmasında Vazife ve Harp Malullerinin Kendilerine ve Çocuklarına ödenecek olan eğitim ve öğretim yardımlarının Cuma günü hesaplara yatırılacağını belirtti. Ayrıca, yeni belediye binasının ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek, 2024 yılında yapımına başlanan ve tamamlanan belediye binasının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Belediyeler, Vatandaşa En Önemli Temas Noktamız

Belediyelerin vatandaşla doğrudan temas kurulan en önemli hizmet alanları olduğunu vurgulayan Işıkhan, belediyelerin milletle en yakın temas kurulan, her bir vatandaşın derdiyle birebir ilgilenilebilen önemli hizmet alanlarından biri olduğunu söyledi. Belediyelerin, şehirlerin kalkınma sürecini başlatan, birlik ve beraberlik şuurunu geliştiren, milli iradenin temsil makamları olduğunun altını çizdi.

📍Ömerli'de Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni / Mardin



Canlı Yayın 📡 https://t.co/6m2vsEQQxd Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 23, 2025

Sosyal Güvenlikte Yeni Ödeme: 20 Bin Öğrenciye 457 Milyon TL

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik alanındaki yeni bir ödemeyi de duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her yıl vazife ve harp malullerinin kendileriyle çocuklarına yönelik ödenen eğitim ve öğretim yardımının bu sene Cuma günü ödeneceğini açıkladı. Yaklaşık 20 bin öğrenciye toplamda 457 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.

Nice Hayırlı Hizmetler Sunmayı İstiyoruz

Son olarak, belediye binası açılışının hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, bu güzel eserlerde olduğu gibi aziz millete ve Mardinli hemşerilere daha nice hayırlı hizmetler yapmayı temenni etti. Belediye binasının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Yeni Kompleks ve Gençlerle Buluşma

Açılış konuşmasının ardından Ömerli Belediyesinin 2 bin 80 metrekare üzerine kurulan yeni kompleksini gezen Bakan Işıkhan, Kültür ve Sanat Merkezi ile kütüphanede Ömerli'de yaşayan çocuklar ve gençlerle sohbet etti.



