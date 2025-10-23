HSK üyeliği için adaylar belli oldu
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin'in Ömerli ilçesinde açılışı yapılan yeni belediye binası töreninde, vazife ve harp malullerine yönelik eğitim-öğretim yardımlarının bu Cuma günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Yaklaşık 20 bin öğrenciyi kapsayan ödemenin toplam tutarı 457 milyon TL olarak belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 15:18, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 15:24
Yazdır
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin, Ömerli'de yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, konuşmasında Vazife ve Harp Malullerinin Kendilerine ve Çocuklarına ödenecek olan eğitim ve öğretim yardımlarının Cuma günü hesaplara yatırılacağını belirtti. Ayrıca, yeni belediye binasının ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek, 2024 yılında yapımına başlanan ve tamamlanan belediye binasının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Belediyeler, Vatandaşa En Önemli Temas Noktamız

Belediyelerin vatandaşla doğrudan temas kurulan en önemli hizmet alanları olduğunu vurgulayan Işıkhan, belediyelerin milletle en yakın temas kurulan, her bir vatandaşın derdiyle birebir ilgilenilebilen önemli hizmet alanlarından biri olduğunu söyledi. Belediyelerin, şehirlerin kalkınma sürecini başlatan, birlik ve beraberlik şuurunu geliştiren, milli iradenin temsil makamları olduğunun altını çizdi.

Sosyal Güvenlikte Yeni Ödeme: 20 Bin Öğrenciye 457 Milyon TL

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik alanındaki yeni bir ödemeyi de duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her yıl vazife ve harp malullerinin kendileriyle çocuklarına yönelik ödenen eğitim ve öğretim yardımının bu sene Cuma günü ödeneceğini açıkladı. Yaklaşık 20 bin öğrenciye toplamda 457 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.

Nice Hayırlı Hizmetler Sunmayı İstiyoruz

Son olarak, belediye binası açılışının hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, bu güzel eserlerde olduğu gibi aziz millete ve Mardinli hemşerilere daha nice hayırlı hizmetler yapmayı temenni etti. Belediye binasının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Yeni Kompleks ve Gençlerle Buluşma

Açılış konuşmasının ardından Ömerli Belediyesinin 2 bin 80 metrekare üzerine kurulan yeni kompleksini gezen Bakan Işıkhan, Kültür ve Sanat Merkezi ile kütüphanede Ömerli'de yaşayan çocuklar ve gençlerle sohbet etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber