'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin'in Ömerli ilçesinde açılışı yapılan yeni belediye binası töreninde, vazife ve harp malullerine yönelik eğitim-öğretim yardımlarının bu Cuma günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Yaklaşık 20 bin öğrenciyi kapsayan ödemenin toplam tutarı 457 milyon TL olarak belirtildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin, Ömerli'de yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan, konuşmasında Vazife ve Harp Malullerinin Kendilerine ve Çocuklarına ödenecek olan eğitim ve öğretim yardımlarının Cuma günü hesaplara yatırılacağını belirtti. Ayrıca, yeni belediye binasının ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek, 2024 yılında yapımına başlanan ve tamamlanan belediye binasının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Belediyeler, Vatandaşa En Önemli Temas Noktamız
Belediyelerin vatandaşla doğrudan temas kurulan en önemli hizmet alanları olduğunu vurgulayan Işıkhan, belediyelerin milletle en yakın temas kurulan, her bir vatandaşın derdiyle birebir ilgilenilebilen önemli hizmet alanlarından biri olduğunu söyledi. Belediyelerin, şehirlerin kalkınma sürecini başlatan, birlik ve beraberlik şuurunu geliştiren, milli iradenin temsil makamları olduğunun altını çizdi.
Sosyal Güvenlikte Yeni Ödeme: 20 Bin Öğrenciye 457 Milyon TL
Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik alanındaki yeni bir ödemeyi de duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her yıl vazife ve harp malullerinin kendileriyle çocuklarına yönelik ödenen eğitim ve öğretim yardımının bu sene Cuma günü ödeneceğini açıkladı. Yaklaşık 20 bin öğrenciye toplamda 457 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.
Nice Hayırlı Hizmetler Sunmayı İstiyoruz
Son olarak, belediye binası açılışının hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, bu güzel eserlerde olduğu gibi aziz millete ve Mardinli hemşerilere daha nice hayırlı hizmetler yapmayı temenni etti. Belediye binasının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
Yeni Kompleks ve Gençlerle Buluşma
Açılış konuşmasının ardından Ömerli Belediyesinin 2 bin 80 metrekare üzerine kurulan yeni kompleksini gezen Bakan Işıkhan, Kültür ve Sanat Merkezi ile kütüphanede Ömerli'de yaşayan çocuklar ve gençlerle sohbet etti.