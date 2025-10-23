Ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı

Yaralanan Ş.A. ve S.T, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yoldan geçerken olayı görüp duran motokurye S.T. de köpeğin saldırması sonucu yere düştü. Kendisini ısıran köpeği uzaklaştırmak için çaba gösteren kurye, güçlükle kurtarıldı.

Akbelen Mahallesi'nde F.I'nın ağızlıksız gezdirdiği "Rottweiler" cinsi köpek, yolda yürüyen Ş.A'ya saldırdı. Bacağından ve karnından yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından köpekten uzaklaştırıldı.

