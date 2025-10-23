HSK üyeliği için adaylar belli oldu
Ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı kadın ve motokurye yaralandı. Barınağa götürülen köpeğin sahibine para cezası uygulandı.

Akbelen Mahallesi'nde F.I'nın ağızlıksız gezdirdiği "Rottweiler" cinsi köpek, yolda yürüyen Ş.A'ya saldırdı. Bacağından ve karnından yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından köpekten uzaklaştırıldı.

Yoldan geçerken olayı görüp duran motokurye S.T. de köpeğin saldırması sonucu yere düştü. Kendisini ısıran köpeği uzaklaştırmak için çaba gösteren kurye, güçlükle kurtarıldı.

Yaralanan Ş.A. ve S.T, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, köpeğin saldırdığı motokuryenin kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.

- Gözetim altına alınan köpeğin sahibine idari para cezası kesildi

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında adli işlem de başlatılan F.I'ya 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari para cezası kesti.

Gözetim altına alınan köpek, Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

