İTO Başkanı Avdagiç'ten 'faiz indirimi' açıklaması

Merkez Bankası'nın faiz indirimi değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "TCMB'nin politika faizinde indirim döngüsünün devam etmesi, iş dünyasının finansal açıdan önünü görmesi adına olumlu bir adım. Bilhassa KOBİ'lerin finansman maliyetlerindeki artışlara set çekilmesi ve faizlerdeki düşüş kadar krediye erişimin artırılmasının piyasayı rahatlatacağına inanıyoruz" dedi.

23 Ekim 2025 15:48
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Şekib Avdagiç, iş dünyasının bu indirimin ticari hayata yansıması için kredi düzenlemelerinin gözden geçirilmesinin ve KOBİ kredilerinde trendin yukarı yönlü çevrilmesinin beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

"Yatırımlara kredi desteğinin artırılması gerektiğine inanıyoruz"

TCMB'nin bugün politika faizini 100 baz puan indirmesinin, alınacak diğer tedbirlerle birlikte KOBİ kredilerinde trendi yukarı yönlü çevirmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Avdagiç, "Yatırımlara kredi desteğinin artırılması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Faiz indirim döngüsünün devam etmesinin, iş dünyasının finansal açıdan önünü görmesi adına olumlu bir adım olduğunu belirten Avdagiç, şunları söyledi: "Bilhassa KOBİ'lerin finansman maliyetlerindeki artışlara set çekilmesi ve faizlerdeki düşüş kadar krediye erişimin artırılmasının piyasayı rahatlatacağına inanıyoruz. Burada oluşturulacak denge önem taşıyor. Zira enflasyonda yukarı yönlü harekete neden olabilecek gelişmelere fırsat vermememiz gerekiyor. Yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin kesintisiz sürmesini vazgeçilmez önemde görüyoruz. Biliyoruz ki krediler arttıkça, dolayısıyla yatırımlar yükseldikçe ülke olarak daha çok ürettikçe hem faiz hem enflasyon arzu edilen seviyelere gerileyecektir."

