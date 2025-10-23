CHP de 39'uncu Olağan Kurultay tarihi belli oldu

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı.

Toplantı devam ederken basın toplantısı düzenleyen Yücel, bazı CHP'li belediye başkanlarının, haklarındaki yolsuzluk soruşturmaları sonucunda tutuklanmasını eleştirdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya değinen Yücel, "Tertemiz kurultayımızı lekelemeye, CHP'yi adliye köşelerine taşımaya, haksız ve hukuksuz davalarla CHP'nin iktidara yürüyüşüne taş koymaya çalışanlar hedeflerine asla ve asla ulaşamayacaklar." dedi.

Yücel, yeni parti programı çalışmalarının 81 ilde, 973 ilçede, üniversitelerle, meslek örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle eş zamanlı çalışılarak gerçekleştirildiğini aktararak, "Parti programımız partinin kuruluş ilkeleri ve kuruluş amacı doğrultusunda, CHP'den beklentilerin her birine açık, net, somut cevaplar veren kapsamlı bir çalışma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- Olağan kurultay 28-30 Kasım'da yapılacak

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı doğrultusunda 81 ilde mahalle, ilçe ve il kongrelerinin tamamladığını aktaran Yücel, "Parti Meclisi toplantımızda alınan karar doğrultusunda 39. Olağan Kurultayımızı 28, 29, 30 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimizi buradan ilan ediyoruz. İlgili Genel Başkan Yardımcımız tarafından gerekli başvurular şu anda seçim kuruluna yapılıyor." diye konuştu.

Yücel, 3 gün sürecek kurultayı geniş bir katılımla gerçekleştireceklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"28 Kasım günü o tarihte tamamlanmış olacak olan parti programımız kurultay delegelerimizin onayına sunulacak, 29 Kasım günü Genel Başkan seçimi gerçekleştirilecek, 30 Kasım günü ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi gerçekleştirilecek. Yeni tüzüğümüze göre mevcut Genel Başkan, adaylık için imza toplamıyor. Takdir ettiği durumda aday olabiliyor. Hiçbir ilden, hiçbir örgütten, kurultay delegelerimizden adaylık için imza toplamamız, Genel Başkanımız için imza toplayıp kimsenin adaylığı için alan daraltmamız söz konusu değil. Aday olmak için yüzde 5 imza yeterlidir. Adaylık düşünen herkes imza toplayıp aday olabilir."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinden iktidarı eleştiren Yücel, "TBMM'yi etkisizleştirecek, kurumlar üzerinden kendilerine kaynak yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacak, işçinin, emekçinin, emeklinin, memurun, esnafın, çiftçinin, öğrencinin kısacası hiç kimsenin yarasına merhem olmayacak bir bütçe" ile karşı karşıya oldukları değerlendirmesinde bulundu.