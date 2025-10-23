CHP de 39'uncu Olağan Kurultay tarihi belli oldu

HSK üyeliği için adaylar belli oldu
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP de 39'uncu Olağan Kurultay tarihi belli oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP 39. Olağan Kurultayı'nın, 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 16:33, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 17:46
Yazdır

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı.

Toplantı devam ederken basın toplantısı düzenleyen Yücel, bazı CHP'li belediye başkanlarının, haklarındaki yolsuzluk soruşturmaları sonucunda tutuklanmasını eleştirdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya değinen Yücel, "Tertemiz kurultayımızı lekelemeye, CHP'yi adliye köşelerine taşımaya, haksız ve hukuksuz davalarla CHP'nin iktidara yürüyüşüne taş koymaya çalışanlar hedeflerine asla ve asla ulaşamayacaklar." dedi.

Yücel, yeni parti programı çalışmalarının 81 ilde, 973 ilçede, üniversitelerle, meslek örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle eş zamanlı çalışılarak gerçekleştirildiğini aktararak, "Parti programımız partinin kuruluş ilkeleri ve kuruluş amacı doğrultusunda, CHP'den beklentilerin her birine açık, net, somut cevaplar veren kapsamlı bir çalışma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- Olağan kurultay 28-30 Kasım'da yapılacak

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı doğrultusunda 81 ilde mahalle, ilçe ve il kongrelerinin tamamladığını aktaran Yücel, "Parti Meclisi toplantımızda alınan karar doğrultusunda 39. Olağan Kurultayımızı 28, 29, 30 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimizi buradan ilan ediyoruz. İlgili Genel Başkan Yardımcımız tarafından gerekli başvurular şu anda seçim kuruluna yapılıyor." diye konuştu.

Yücel, 3 gün sürecek kurultayı geniş bir katılımla gerçekleştireceklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"28 Kasım günü o tarihte tamamlanmış olacak olan parti programımız kurultay delegelerimizin onayına sunulacak, 29 Kasım günü Genel Başkan seçimi gerçekleştirilecek, 30 Kasım günü ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi gerçekleştirilecek. Yeni tüzüğümüze göre mevcut Genel Başkan, adaylık için imza toplamıyor. Takdir ettiği durumda aday olabiliyor. Hiçbir ilden, hiçbir örgütten, kurultay delegelerimizden adaylık için imza toplamamız, Genel Başkanımız için imza toplayıp kimsenin adaylığı için alan daraltmamız söz konusu değil. Aday olmak için yüzde 5 imza yeterlidir. Adaylık düşünen herkes imza toplayıp aday olabilir."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinden iktidarı eleştiren Yücel, "TBMM'yi etkisizleştirecek, kurumlar üzerinden kendilerine kaynak yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacak, işçinin, emekçinin, emeklinin, memurun, esnafın, çiftçinin, öğrencinin kısacası hiç kimsenin yarasına merhem olmayacak bir bütçe" ile karşı karşıya oldukları değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber