Adli Olaylar

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bebeğiyle ölümden döndü

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bebeğiyle birlikte Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıktığı sırada kaza geçirdi. Bir otomobilin çarptığı motosiklet, savrularak Helvacıoğlu ve ailesinin üzerine savruldu. Kaza anına ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 19:43, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 19:44
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bebeğiyle ölümden döndü

Kaza akşam saatlerinde Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bebek arabasındaki Sora'nın üzerine doğru savruldu. Kazada motosikletin kadın sürücüsü ve İrem Helvacıoğlu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Helvacıoğlu'nun bebeği kazadan yara almadan kurtuldu.

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin de düşme nedeniyle sakatlık geçirdiğini belirtti. Başına on iki dikiş atılan ünlü oyuncunun geçirdiği kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

