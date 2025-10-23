Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Motorine zam bekleniyor
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
Bendevi Palandöken: Esnaf hak ettiği gelir düzeyine erişirse, vergi verir

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Eğer ülkede esnaf ve zanaatkar gerçekten hak ettiği gelir düzeyine erişirse, herkes vergi verir'' dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 20:09, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 20:11
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Meslek Eğitimini Geliştirme Kurul Toplantısı Tokat'ta özel bir otelde yapıldı. Toplantıya Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Toplantıya Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, birliklerin başkanları katıldı. Esnaf ve sanatkar ülkenin barometresi olduğunu ifade eden Palandöken, "Eğer ülkede esnaf ve zanaatkar gerçekten hak ettiği gelir düzeyine erişirse, herkes vergi verir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konuda en azından dedim bunları gene geçmiş dönemdeki gibi belirli bir vergi masaları tespit edelim. Mali müşavirlere ödeyecekleri parayı evet devlete verelim. Biz zaten kayıtlı ekonominin ihrası için bu görevi ifa ediyoruz. Bize rekabet için piyasada bu tür esnafları muhafaza edelim. Adamın zaten dört tane çivisi, iki tane çekici var. Veya bir köy bakkalı var. Veyahut işte unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili ilçenin nüfusu 30 bin. Büyük şehirler de dahil olduğu zaman. Zaten biliyorsunuz otuz tane büyükşehir var. Bu yaygınlaştığı zaman artık esnaf bu yükün altından kalkamaz." diye konuştu.

İki gündür Tokat'ta esnaf ziyaretleri yaptığını anlatan Palandöken, "En azından diyoruz bunu 3 yıl öteleyelim. Esnaf alışsın. Bu düzenlemeye muhasebe kayıtlarının tutulmasını veya çıkıp bu dijital sistemde en fazlalarının kesilmesi, sabahleyin geldi, esnaf dedi beni çok sıkıştırıyor başkan. O da burada dedi ki, ben dükkanı kapatacağım. 75 yaşındaki adamım Dijital sistemi ben nasıl çözeceğim. Artı bir maliyet getirecek. Tabii yasalar çıktıktan sonra bunun uygulanması, uyulması son derece dikkat çekici, yapılması gereken en önemli mesele. İllerin nüfusuna nüfus ölçeklerine göre bugün yapılan işletmeler maalesef artık haksız rekabetin karşısında ayağa kalkacak hali kalmayacak." ifadelerini kullandı.

