Tropik bitkilerden sebzeye: Öğrenciler seralarda deneyim kazanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle dikkat çekiyor. Her alanda üretimi destekleyen Büyükşehir Belediyesi, kurduğu seralarda ürettiği kışlık ve yazlık sebze fidesi ve meyve fidanı dağıtımı gibi üreticilere gelir getirici projelerin ardından, çocukların ve gençlerin üretime olan ilgisini artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu seralar üretime katkı sağlamanın yanı sıra gençlere de tarımı sevdirmeye büyük katkı sağlıyor. Tropik bitkilerden yazlık ve kışlık sebzelere birçok üretimin yapıldığı seraları ziyaret eden öğrenciler, teknik bilgiler alarak deneyim kazanıyor.

Bu kapsamda Fatsa Şehit Ümit Kesti Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi'nin Gülyalı Turnasuyu Mahallesi'nde kendi bünyesinde kurduğu seraları ziyaret etti. Programda öğrencilere tropik meyve yetiştiriciliği ve sebze yetiştiriciliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seraları ziyaret eden öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere seraları gezdiren Başkan Güler, burada tarım alanında yaptıkları çalışmaları anlattı.

"Öğrencilerimize uygulama açısından katkıda bulunuyoruz"

Öğrencilerin ziyaretinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Güler, seraların öğrencilerin uygulamaları için önemli olduğunu söyledi. Üretim seralarının hem yeni ürünlerin denendiği, hem de ekonomik açıdan katkılar sağladığını kaydeden Başkan Güler, "Tarım lisesinden öğrencilerimizi seralarımızda ağırlıyor, öğretmen ve öğrencilerimize uygulama açısından katkıda bulunuyoruz. Kışlık ve yazlık sebze fidesi üretim seralarımızın yanı sıra tropikal bitkileri de yetiştirdiğimiz seralarımız var. Bu seralarda hem bu ürünlerini bilinirliliğini arttırmak istiyoruz, hem de ekonomiye katkısı olmasını istiyoruz. Bir yandan da çiçek üretimi için çalışma yapıyoruz. Burayı bir çiçek merkezi yapmak istiyoruz. Bunu ticari olarak da değerlendirerek hem ülkenin ihtiyacını hem de Ukrayna-Rusya savaşından sonra Avrupa'ya göndermeyi düşünüyoruz. İl Tarım Müdürlüğümüz de bu çalışmaların önemli bir parçası. Güzel bir birlikteliğimiz var" dedi.

Üretim seralarını ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler de duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Seraları çok beğendiklerini aktaran öğretmen ve öğrenciler, teorik bilgilerin pekişmesinde seranın kendilerine büyük katkı sağladıklarını ifade ettiler.