ABD'deki yasadışı bahis soruşturması NBA'e sıçradı

24 Ekim 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
24 Ekim 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'deki yasadışı bahis soruşturması NBA'e sıçradı

ABD'de FBI tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 23:13, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 23:35
Yazdır
ABD'deki yasadışı bahis soruşturması NBA'e sıçradı

ABD'de FBI tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) sıçradı. FBI tarafından yürütülen mafya bağlantılı yasadışı bahis soruşturmasında NBA takımlarından Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier gözaltına alındı.

FBI Direktörü Kash Patel, düzenlediği basın toplantısında, "Bu soruşturma sadece bir spor skandalı değil, aynı zamanda organize suç örgütlerinin profesyonel sporlara sızmasının çarpıcı bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın yalnızca NBA oyuncularını değil, organize suç örgütlerini de kapsadığını vurgulayan Patel, "NBA içindeki dolandırıcılığı çökertmekle kalmadık, Bonanno, Gambino, Genovese ve Lucchese gibi mafya örgütlerine de operasyon düzenledik" dedi.

Patel, soruşturmanın elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, gasp, soygun ve yasa dışı kumar suçlarını da kapsadığını açıkladı. Patel, internet üzerinden organize edilen yasa dışı bahis oyunları aracılığıyla bazı oyuncuların milyonlarca dolar haksız kazanç elde ettiğini ve soruşturmanın genişletileceğini duyurdu.

FBI operasyonu kapsamında Rozier, Orlando'daki bir otelde sabah saatlerinde gözaltına alınırken, Billups, ise Oregon'da yakalandı. Billups, organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak ülke çapındaki kumar oyunlarında hile yapmakla, Rozier, ise oynadığı bir NBA maçında istatistiklerini manipüle ederek yasa dışı bahisten çıkar sağlamakla suçlanıyor. Billups'ın yarın Portland'da hakim karşısına çıklması bekleniyor.

ABD Savcısı Joseph Nocella, Billups ve Rozier'in, organize suç örgütleriyle bağlantılı iki ayrı iddianamede yer aldıklarını açıkladı. Nocella, sanıkların yasa dışı poker oyunlarında yüksek teknoloji hileleri kullandığını ve bunun mafya tarafından organize edildiğini belirtti. Savcı Nocella, "Kurbanların bilmediği şey, masadaki herkesin dolandırıcılığın parçası olduğuydu" dedi.

Savcılık, Rozier'in 2022-2024 yılları arasında NBA oyuncularının sağlık durumları ve maç performanslarına ilişkin gizli bilgileri yasa dışı bahis sitelerinde kullanarak haksız kazanç sağladığını ifade etti.

Rozier ve eski Cleveland Cavaliers oyuncusu Damon Jones dahil 6 sanığın, bu bilgileri kullanarak çok sayıda bahis sitesinde dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. İddianamede, Rozier'in özel sağlık bilgilerini kullanarak, "hangi maçlarda oynamayacağı, sakatlık nedeniyle çekileceği ya da performans düşüşü yaşanacağı" gibi detayları manipüle ettiği belirtildi.

Savcılık, sanıklar Hamptons, Miami, Las Vegas ve Manhattan gibi şehirlerde özel poker geceleri düzenleyerek, "modifiye edilmiş karıştırma makineleri" aracılığıyla kartları önceden okuyup oyunu manipüle ettiğini ifade etti. Bu sistemle "balık" olarak adlandırılan zengin oyunculara karşı kazanç sağlayan dolandırıcılar, oyun başına on binlerce dolar elde kazandığını aktaran savcılık, Billups ve Jones gibi tanınmış isimler ise mağdurları cezbetmek için olarak oyuna davet edildiğini aktardı.

Savcı Nocella, poker operasyonunun Bonanno, Gambino ve Genovese ailelerinin kontrolünde yürütüldüğünü oyunlardan elde edilen gelirlerin mafya aracılığıyla aklandığını açıkladı. Borç tahsilatı ve tehdit olaylarının da bu suç örgütleri üzerinden yapıldığı, elde edilen kazançların bir kısmının kara para aklama ağına aktarıldığı belirtildi.

NBA'den uzaklaştırma kararı

NBA yönetimi, iki ismin adlarının geçtiği iddianamelerin ardından hızla harekete geçti. NBA'den yapılan açıklamada, "Bugün açıklanan federal iddianameleri dikkatle inceliyoruz. Terry Rozier ve Chauncey Billups, takımlarından derhal uzaklaştırılmıştır. İlgili makamlarla iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu iddiaları son derece ciddiye alıyoruz ve oyunumuzun dürüstlüğü, en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber