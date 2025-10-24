Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 07:31, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 07:43
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.07'de, merkez üssü Erzurum'un Palandöken ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 9.93 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.