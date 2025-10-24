Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması

Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, gençlerin evliliğe dair çekincelerini ve ekonomik-sosyal engellerini belirlemek amacıyla bire bir görüşmeler yapacak.

Haber Giriş : 24 Ekim 2025 07:54, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 07:55
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, gençlerin neden evlenmek istemediğini ve evliliğe dair endişelerini belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma başlatıyor. Bu çalışma kapsamında gençlerle bire bir görüşmeler yapılacak ve onların düşünceleri detaylı şekilde analiz edilecek. Aile kurumunu güçlendirmek için yürütülen sosyal politikalar, bu kez evlenemeyen gençlere odaklanıyor. Evlilik oranlarının düşmesi ve boşanma oranlarının artması üzerine harekete geçen birim, gençlerin evlilik konusundaki çekincelerini ve karşılaştıkları ekonomik-sosyal engelleri araştıracak.

Geniş Kapsamlı Saha Araştırması

Daha önce yapılan çalıştay ve araştırmalarda yeni evlenen çiftlere destek, çocuk yapan çiftlere nakdi yardım, kreş desteği, artan boşanma oranları ve evliliğe ehliyet gibi konular gündeme alınmıştı. AK Parti, bu çalıştayların sonuçlarını rapor ve kitap haline getirerek kamuoyu ile paylaşacak. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir saha araştırması yürütülecek. Araştırmada gençlerle bire bir görüşmeler yapılacak, anketler düzenlenecek ve farklı şehirlerde tematik çalıştaylar gerçekleştirilecek.

Gençlerin Çekinceleri ve Evliliğe Bakışları

  • Gençler neden evlenmek istemiyor?
  • Evliliğe karşı korku ve çekinceleri neler?
  • Evlenmeyi zorlaştıran ekonomik ya da toplumsal faktörler neler?

Çalışmada yalnızca problemler tespit edilmeyecek; aynı zamanda evliliğin bireysel ve toplumsal faydalarına da dikkat çekilecek. Gençlere evliliğin dayanışma, huzur, sosyal destek ve aile bütünlüğü açısından olumlu etkileri anlatılacak. Bu adımla birlikte AK Parti'nin aile yapısını destekleyen politikaları, ekonomik yardımların ötesine geçerek toplumsal ve psikolojik boyutları da kapsayacak şekilde genişleyecek.

Çiftlere Terapi Desteği Gündemde

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da düzenlenen çalıştayda boşanma terapisti konusu da gündeme geldi. Henüz somut bir uygulamaya dönüşmemiş olsa da, boşanma sürecindeki çiftlere rehberlik edecek bir terapi sistemi kurulması fikri tartışıldı. Çalışmanın önümüzdeki günlerde somutlaşması bekleniyor.

