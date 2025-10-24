Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Balıkesir'de okul çevresinde kız öğrenciler arasındaki kavga kameraya yansıdı. Bir kız öğrencinin darbedildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
