29 Ekim'de bazı toplu taşıma araçları ücretsiz
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 08:04, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 08:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.