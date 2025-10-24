Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı ve bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen trafik cezalarına ilişkin yasa teklifinin, parti içi değerlendirmelerin ardından gündemden çekildiği öne sürülüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve trafik cezalarını ciddi oranda artırmayı öngören yasa teklifinin, AK Parti grubundaki değerlendirmelerin ardından Meclis gündeminden şimdilik çekildiği iddia edildi. Parti içinde bazı milletvekillerinin cezaların yüksekliği ve uygulanabilirliği konusunda çekincelerini dile getirdiği, bu nedenle teklifin yeniden gözden geçirileceği belirtiliyor.

AK Parti grubunda trafik cezaları gündem oldu

Trafik cezalarını önemli ölçüde artırmayı öngören yasa teklifinin, AK Parti grubunda yapılan kapalı toplantıda ele alındığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, bazı milletvekilleri cezaların oranlarının yüksekliğine ve uygulamada yaratabileceği sorunlara dikkat çekti.

Toplantıda, düzenlemenin mevcut haliyle yasalaşması halinde vatandaşlar arasında tepki doğurabileceği ve "her sokakta ceza kesilen bir ortam" oluşabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Bu görüşlerin ardından teklifin Meclis gündeminden şimdilik geri çekildiği, ilerleyen günlerde yeni bir çalışma yapılabileceği belirtildi.

Trafik cezalarına dair yasa teklifi ne getiriyordu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz Pazartesi günü tanıttığı yasa teklifi, trafik güvenliğini artırmak amacıyla ceza oranlarında ciddi artışlar öngörüyordu. Teklife göre, bazı trafik ihlallerinde uygulanacak para cezaları mevcut tutarların birkaç katına çıkarılacak, ayrıca bazı ihlaller için sürücü belgesine el koyma ve araç bağlama yaptırımları getirilecekti.

Örneğin, "dur" ihtarına uymama ihlalinde cezanın 200 bin TL'ye kadar yükselmesi planlanıyordu. Yine yüksek ses sistemi kullanımı, abartı egzoz ve tehlikeli sürüş gibi eylemler için de yüksek para cezaları ve araç trafikten men yaptırımları öngörülüyordu.

