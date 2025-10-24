SGK Başkanı: Prim ödeme süremiz 20 yıl, emekli olma yaşımız 48

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, vergi paketinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de sağlık sistemi ve refahın artmasıyla ölüm yaşının Avrupa Birliği (AB) düzeyine yaklaştığını belirten Kaya, "SGK'ya ödenen primlerin ortalama süresi 20 yıl. Almanya'da bu süre 45 yıl. AB ortalaması 40 yıl. Eskiden 'mezarda emeklilik' deniyordu çünkü 50-55 yaşta ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz. EYT ile birlikte 2023 yılından beri emekli sayımız 3 milyon arttı. Benim şu anda sistemi sürdürebilmem için istihdama adam girmesi lazım. Ama 10 yıl içerisinde 10 milyon insan istihdama girecek derken, nüfusumuz yaşlanıyor ve emekli sayımız daha hızlı artıyor. Prim ödeme yıl sayısı ortalama 20 yıl, emekli olma yaşı 48. AB'de emekli olma yaşı 65" diye konuştu.