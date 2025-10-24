Bir dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti
Türkiye'de bir tatlıcının ürünlerinin internetteki fiyatları ağızları açık bıraktı. Sadece bir baklava diliminin 738 lira olduğu görülürken, diğer ürünlerin de fahiş fiyatlara satılması pes dedirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 08:52, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 09:02
Türkiye'de bir tatlıcının baklavanın dilimini 738 liraya satması sosyal medyanın gündemine oturdu.
BAKLAVANIN DİLİMİ 738 LİRA
Türkiye'de internet üzerinden ürünlerini satan bir tatlıcının fiyat listesi, görenlerin ağzını açık bıraktı. İşletmenin, baklavanın tek bir dilimini tam 738 liradan satışa sunması dikkat çekti.
Bu fahiş fiyat, sosyal medyada tepkilerin hedefi haline geldi. Baklavacıdaki diğer ürünlerin fiyatlarının da oldukça yüksek fiyatlardan satıldığı görüldü.