CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada yeni duruşma başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 10:16, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 10:16
CHP Kurultayı davası başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeni duruşma bugün görülüyor. Beşinci duruşma saat 10.00'da başladı.

ÖNCEKİ DURUŞMALAR

15 Eylül'de gerçekleşen bir önceki duruşmada mahkeme, davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebini reddetmişti. Mahkeme ayrıca, her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isim listesinin bir sonraki duruşmaya kadar mahkemeye sunulmasını istemişti. Bu listeler dava dosyasına girdi.

DURUŞMADA 3 OLASI KARAR

Bugün görülecek duruşmada davanın sonuçlanması halinde, üç ihtimal gündemde:

Mahkeme, kurultayların iptal istemlerini reddedebilir.

Tedbir olarak kayyum veya çağrı heyeti atanabilir.

Kurultaylar mutlak butlanla iptal edilebilir.

DURUŞMA ÖNCESİ CHP'DEN KURULTAY KARARI

Mahkeme öncesinde CHP Parti Meclisi, 39'uncu olağan kurultayı toplama kararı aldı. Kurultay, 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak.

DAVA NASIL BAŞLADI

Dava, 38'inci Olağan Kurultay (4-5 Kasım 2023) ve 21'inci Olağanüstü Kurultay (6 Nisan 2025) nedeniyle açıldı.

Hatay'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38'inci kurultayda şaibe karıştırıldığı iddiasıyla dava açmıştı. Delegelerin oylarını rüşvet karşılığında sattığı öne sürülmüştü. Bu davalar daha sonra Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.

DAVACILARDAN "KILIÇDAROĞLU DÖNSÜN" TALEBİ

Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını savunarak kurultayın mutlak butlanla iptal edilmesini talep ediyor. Ayrıca eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesini istiyorlar.

TEDBİR TALEPLERİ DAHA ÖNCE REDDEDİLDİ

Davanın ilk duruşması 26 Mayıs'ta görüldü. İlk duruşmada ihtiyati tedbir talebi reddedildi, duruşma 30 Haziran'a ertelendi. 30 Haziran öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 11 kişi hakkında, delegelere oy karşılığında para verildiğine dair iddianame tamamlandı.

Mahkeme, dosya üzerindeki görevsizlik kararına itirazı beklemek için duruşmayı 8 Eylül'e, ardından 15 Eylül'e erteledi.

DELEGELERİN İSİM LİSTESİ MAHKEMEYE SUNULDU

15 Eylül'deki duruşmada mahkeme, ihtiyati tedbir talebini yeniden reddederken, her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isimlerinin bir sonraki duruşmaya kadar hazır edilmesini istedi. Bu liste dava dosyasına girdi.

