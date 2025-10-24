Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Adli Olaylar

Cami bahçesine gömülmüş bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çocuklar, cami bahçesine fidan dikmek isterken toprağa gömülü bebek cesedi buldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 10:49, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 10:55


Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fırat Mahallesi'ndeki Fırat Camisi'nin bahçesinde meydana geldi. Fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar, gömülü halde bebek cesedi buldu. Çocuklar durumu, cami görevlilerine bildirildi. Cami görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, bebeği cami bahçesine gömen kişi ya da kişilerin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı.

