MYK ve Hacettepe Üniversitesi'nden endüstriyel ürün tasarımcıları için iş birliği

MYK'den yapılan açıklamaya göre, MYK Başkanı Aşkın Tören ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve yetkililer, söz konusu protokolün imzalanması için MYK'de bir araya geldi.

Tören ve Güran'ın imzaladığı protokol doğrultusunda "endüstriyel ürün tasarımcısı (Seviye 5)" mesleğinin ulusal meslek standardı hazırlanacak.

Bu sayede "endüstriyel ürün tasarımcısı" mesleğinin niteliklerinin belirlenmesi sağlanarak, bu meslekte daha nitelikli iş gücü istihdam edilebilecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen MYK Başkanı Tören, kaynak verimliliği, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılmasının, ürün geliştirme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti.

"Hazırlanacak meslek standardı yeşil dönüşüme katkı sağlayacak"

"Bu doğrultuda, endüstriyel ürün tasarımcılarının çevresel etkileri en aza indiren, döngüsel ekonomi ilkeleriyle uyumlu ve enerji verimliliği yüksek ürünler geliştirme becerileri hayati önem taşımaktadır. Hazırlanacak meslek standardı, tasarım süreçlerinin sadece estetik ve fonksiyonel değil, aynı zamanda yeşil dönüşüme katkı sağlayan bir perspektife sahip olmasını güvence altına alacaktır. Geleceğin meslekleri kapsamında değerlendirilen endüstriyel ürün tasarımcısı mesleğinin standardının hazırlanmasıyla gençlerimize yeni ve güçlü bir kariyer alanının açılacağı öngörülmektedir."

Tören, MYK'nin ikiz dönüşüm ve kurumsal kapasite alanlarında güçlü bir yenilenme sürecinde olduğunu bildirerek, Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilecek meslek standardının, bu yeni teknolojilerde yetkin, küresel pazarda rekabet edebilecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacak iş birliğinin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Tören, "Hazırlanacak ulusal meslek standardıyla hem ülkemizin mesleki yeterlilik sistemine katkı sunacak hem de katma değeri yüksek ürün geliştirme kapasitesinin yetiştirilmesine destek sağlanacaktır. Bu çerçevede endüstriyel ürün tasarımı alanında yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlayan, inovatif ve sürdürülebilir çözümler üreten tasarımcıların yetişmesi ve istihdam edilmesi desteklenecektir." değerlendirmesini yaptı.