Muğla'da mermer kesme makinesine kafası sıkışan işçi öldü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde fabrikada mermer kesme makinesine kafası sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 11:36, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 11:37
İlçenin Akyol Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Yılmaz Topal, henüz belirlenemeyen sebeple mermer kesme makinesine kafasını sıkıştırarak yaralandı.
İşçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi Topal'ı bulunduğu yerden alarak ilk müdahaleyi yaptı.
Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.