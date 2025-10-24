Muğla'da mermer kesme makinesine kafası sıkışan işçi öldü

Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçenin Akyol Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Yılmaz Topal, henüz belirlenemeyen sebeple mermer kesme makinesine kafasını sıkıştırarak yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net