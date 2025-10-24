Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Çınar ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan Abdülkerim Kahraman yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi ise ağır yaralandı.
Trafik kazası can aldı...
Diyarbakır'ıın Çınar ilçesinde Aşağıkonak Mahallesi kırsalında sabah saatlerinde henüz sürücüsünün isminin öğrenilemediği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk incelemede, otomobilde bulunan Abdülkerim Kahraman'ın (62) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Abdülkerim Kahraman'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Çınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.