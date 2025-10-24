Elektrikte toplam kurulu güç 121 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, elektrik kurulu gücünde artış devam ederken, yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükseldi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, eylül sonu itibarıyla 121 bin 418 megavata ulaştı. Toplam kurulu gücün yüzde 61,6'sını oluşturan 74 bin 746 megavat, yenilenebilir enerjiden oluştu.

Rüzgar ve güneş kurulu gücü toplamı 38 bin 363 megavat olarak gerçekleşirken, bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı yüzde 31,6 olarak kayıtlara geçti.

Rüzgar ve güneşte hedef 120 bin megavat

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kurulu güçte sadece güneş enerjisinin payının yüzde 19,9 olduğunu belirterek, "Başka bir deyişle toplam kurulu gücün 5'te 1'i güneşten. Rüzgarı da eklediğimizde toplam kurulu gücün yüzde 31,6'sının bu iki kaynağa dayalı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eylül sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payının yüzde 71 ile rekor kırdığını aktaran Bayraktar, kurulu gücün 86 bin 219 megavatının yerli kaynaklardan oluştuğunu kaydetti.

Bayraktar, Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacının sadece rüzgar ve güneş santrallerinden üretilen elektrikle karşılandığını anımsatarak, "Yaptığımız hamlelerle hem elektrik sektörümüzü geliştiriyor hem de büyük bir dönüşüme imza atıyoruz. Yenilenebilir enerjide 2002'de 12 bin megavat olan kurulu gücü bugün yaklaşık 75 bin megavat seviyesine getirdik. Türkiye bu sayede yenilenebilir enerji alanında dünyada 11'inci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya çıktı. Rüzgar ve güneşte 38 bin megavatı aşan kurulu gücümüzü gelecek 10 yılda 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.