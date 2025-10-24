Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Elektrikte toplam kurulu güç 121 bin megavatı aştı

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü eylül sonu itibarıyla 121 bin 418 megavata ulaştı. Toplam kurulu gücün yüzde 61,6'sını yenilenebilir enerji oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 13:25, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 13:22
Elektrikte toplam kurulu güç 121 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, elektrik kurulu gücünde artış devam ederken, yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükseldi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, eylül sonu itibarıyla 121 bin 418 megavata ulaştı. Toplam kurulu gücün yüzde 61,6'sını oluşturan 74 bin 746 megavat, yenilenebilir enerjiden oluştu.

Rüzgar ve güneş kurulu gücü toplamı 38 bin 363 megavat olarak gerçekleşirken, bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı yüzde 31,6 olarak kayıtlara geçti.

Rüzgar ve güneşte hedef 120 bin megavat

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kurulu güçte sadece güneş enerjisinin payının yüzde 19,9 olduğunu belirterek, "Başka bir deyişle toplam kurulu gücün 5'te 1'i güneşten. Rüzgarı da eklediğimizde toplam kurulu gücün yüzde 31,6'sının bu iki kaynağa dayalı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eylül sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payının yüzde 71 ile rekor kırdığını aktaran Bayraktar, kurulu gücün 86 bin 219 megavatının yerli kaynaklardan oluştuğunu kaydetti.

Bayraktar, Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacının sadece rüzgar ve güneş santrallerinden üretilen elektrikle karşılandığını anımsatarak, "Yaptığımız hamlelerle hem elektrik sektörümüzü geliştiriyor hem de büyük bir dönüşüme imza atıyoruz. Yenilenebilir enerjide 2002'de 12 bin megavat olan kurulu gücü bugün yaklaşık 75 bin megavat seviyesine getirdik. Türkiye bu sayede yenilenebilir enerji alanında dünyada 11'inci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya çıktı. Rüzgar ve güneşte 38 bin megavatı aşan kurulu gücümüzü gelecek 10 yılda 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

