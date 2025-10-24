Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
'Zeytin' Türkiye'de kalacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), İstanbul Havalimanı'nda 21 Aralık 2024'te ele geçirilen ve "Zeytin" adı verilen yavru gorile yapılan DNA testi sonucunda hayvanın Nijerya menşeli olmadığının tespit edildiğini ve Türkiye'de kalmasına karar verildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 13:36, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 13:37
'Zeytin' Türkiye'de kalacak

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Zeytin'in Nijerya'dan Tayland'a transit geçiş yapacak bir kargoda bulunduğu ve kontrolde Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) belgesinin bulunmadığı anımsatıldı.

CITES belgesi bulunmaması nedeniyle yavru gorile el konulduğu, ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul'da hayvanat bahçesinde koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, sosyal ve görsel medyaya konu olan yavru gorile vatandaşlarca "Zeytin" isminin verildiği ifade edildi.

Zeytin'in yakalandığı ilk andan itibaren hayvan refahı ve sağlığı gözetilerek hareket edildiği vurgulanan, açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zeytin'in, CITES'e göre, ihraç eden ülkenin geri talep edebilme hakkına sahip olması sebebiyle Nijerya tarafından iade işlemi konusunda ülkemize resmi talepte bulunulmuştur. İadeye ilişkin süreçte, Nijerya'ya tekrar gönderildiğinde yasa dışı ticarete konu edilmeyeceği yönünde güvence alınması, hayvanın maruz kaldığı stresin en aza indirilmesi, iki ülke arasındaki iklim koşullarının uygunluğu gibi temel faktörler dikkate alınmıştır. Tüm bu şartların uygunluğu değerlendirilerek, iade sürecine yönelik işlemlere başlanmış ve eylül ayı içinde iade sürecinin tamamlanması için planlamalar yapılmıştır."

"Batı Ova gorili olduğu tespit edildi"

İade işlemleri sırasında Zeytin'in Nijerya'ya ait bir tür olup olmadığının netleştirilmesi amacıyla DNA testi uygulanmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, "Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı koordinasyonunda yürütülen ve tüm genom dizilimiyle gerçekleştirilen DNA testi geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış olup Zeytin'in Batı Ova gorili olduğu tespit edilmiştir. Bu gelişmeyle birlikte Nijerya'nın Zeytin'in menşei ülkesi olmadığı bilimsel veriler neticesinde anlaşılmıştır" bilgisi paylaşıldı.

Bu durumun Zeytin'in korunması yönünde ve ilgili mevzuatlara uygun olarak konunun en doğru şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"CITES Taraflar Konferansı'nda (COP-19) alınan kararlara göre el konulan hayvanlar için yerleştirme yerleri belirlenirken hayvanlar için insancıl koşullar ve yaşam süreleri boyunca uygun bakım sağlamak taahhüt edilmiştir. Ayrıca, Nijerya'nın menşei ülke olmaması sebebiyle, COP-19 kararları doğrultusunda, Zeytin'in Türkiye'de bir hayvanat bahçesine yerleştirilmesine karar verilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Zeytin, emin ellerde yaşamını sürdürecek ve gerekli bakımı titizlikle yapılacaktır. Türkiye olarak zengin biyolojik çeşitliliğimizi ve yaban hayatını geleceğe taşımak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. "


