Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından, resmi olarak görevine başlayan KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile makamında bir araya geldi.

Baş başa görüşme öncesinde yapılan ortak açıklamada Yılmaz, 19 Ekim'de gerçekleşen KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine iştirak etmek üzere KKTC'yi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere, seçimler sonucunda Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha ortaya koyduğunu ve iradesini sandığa yansıttığını dile getirerek, "Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kıbrıs Türk halkına kalbi selamlarını ve Sayın Erhürman'a tebrik dileklerini iletmek istiyorum. Seçimler Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesini göstermesinin yanı sıra KKTC'deki yerleşmiş devlet geleneğini ve güçlü demokrasisini yansıtması anlamında önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda seçimlerin iki ülke ve tüm bölge için hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Sadece kendine oy verenlerin değil, tüm Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olduğunu, kimsenin kaybetmediğini, Türkiye Cumhuriyeti'yle dış politika başta olmak üzere yakın istişare içinde olacağına ilişkin açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçmesini sağlayan tüm adaylara, partilere ve kurumlara da tebriklerimi sunuyorum."

Yılmaz, 5'inci KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, ülkesine verdiği değerli hizmetlerden ve bu süreçte Türkiye ile yürüttüğü verimli işbirliğinden dolayı teşekkür ederek, edindiği tecrübeyle ülkesine ve milletine hizmet etmeye devam edeceği inancını dile getirdi.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anavatan ve garantör Türkiye olarak tarihi, hukuki ve insani sorumluluklarımız çerçevesinde ve adanın gerçeklerine uygun biçimde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesi için durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz. Kıbrıs Türk halkının kalkınmasına destek olmayı tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milli davamıza sahip çıkmaya, Kıbrıs Türkünün adalet mücadelesine destek vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını her platformda savunmaya devam edeceğiz.

Bu kapsamda Tufan Bey'e tekrar "hayırlı olsun" diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na, kendisini en yakın zamanda Türkiye'de görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı olarak, ülkelerimiz arasındaki ortak çalışmalar başta olmak üzere KKTC ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme yolunda üstün başarılar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, devir teslim töreni öncesinde 5. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi.