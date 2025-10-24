RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu

Ebubekir Şahin'in görev süresinin sona ermesiyle yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu.

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş seçildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır."

Mehmet Daniş Kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet DANİŞ 22. 23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. DANİŞ, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen DANİŞ, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır. Mehmet DANİŞ, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır.