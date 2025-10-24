Oto tamirhanesinde çıkan yangından son anda kurtuldular

Olay, Tosya ilçesindeki Oto Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çıkrıçı'ya ait oto tamir dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini tamamen sardı. Yangın sırasında içeride bulunan S.S.(15) ile iş yeri çalışanı Onur Güler'in (20) üzerlerine alev sıçradı. İki şahıs koşarak iş yerinden çıktı. Vücutlarında yanıklar oluşan S.S. ve Onur Güler, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerinde ve içeride bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

O anlar kamerada

Ekiplerin incelemeleri sürerken, yangın anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin içinden bir anda alevler yükselmeye başladığı ve bu sırada içeride bulunan iki kişinin koşarak dışarı çıktığı görülüyor. Son anda dışarı çıkabilen S.S. ve Onur Güler, koşarak kıyafetlerini ve ellerini saran alevleri söndürmeye çalışıyor.