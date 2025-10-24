İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Özel yanıtladı: İBB'ye kayyum atanır mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın reddedilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Özel, kurultay davası için "Bizi hasta etmeye çalıştılar. Bünyeye mikrop sokmaya çalıştılar. CHP ne hastalandı, ne güç kaybetti, ne de bu mikropları kabul etti" dedi. Özel, İBB'ye kayyum atanması ihtimali konusunda da "Buna kimse ne ekonomik olarak, ne siyaseten hiçbir şekilde cesaret edemez" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 15:48, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 16:06
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, mahkemenin "davanın konusuz kalması" gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesiyle ilgili soru üzerine Özel, daha önce onlarca kez verdiği cevabın bugün kendisini mahcup etmemesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Söz konusu davanın sonuç değil, süreç odaklı bir dava olduğunu belirten Özel, amacın CHP'yi tartıştırmak ve CHP'de tartışma varmış görüntüsü vermek olduğunu savundu.

Davayı açan kişinin davaya taraf olamayacağını aktaran Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"'CHP'de bir iç karışıklık çıkaralım, ikilik yaratmaya çalışalım.' dediler. Buna alet edebilecekleri birtakım aparatları buldular. Bizi hasta etmeye çalıştılar. Hastalık yapmak için mikrop lazım, mikrop arayıp mikrop buldular. Bünyeye onu sokmaya çalıştılar. CHP'nin güçlü bünyesi, birlik ve beraberlik içinde ne hastalandı ne güç kaybetti ne de bu mikropları kabul etti ve artık bu iş bugün tamamen ortadan kalktı. Böyle olacağını biliyorduk ama CHP'yi tartıştırmak istediler ve bugüne kadar geldiler. Bundan sonra artık bu tartışmalar da geride kalmıştır."

Özgür Özel, bu süreçte kendilerine destek veren delege, üye ve seçmenler ile bütün muhalefet partilerinin liderlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, "Biz geldiğimizde suç işleyen varsa, özgür, adil yargı karşısında hesap verir, o benim işim değil. Ben seni siyaseten yargılıyorum, bu iftiraların ortaya çıktı diye. Yassıada'dan, rahmetli (Adnan) Menderes'in mağduriyetinden kendine siyasi rant çıkarmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Hiçbir şekilde cesaret edemezler"

Bir basın mensubunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmanın İBB'ye kayyum atanma riskini ortaya çıkarıp çıkarmayacağını sorması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Çıkarmaz. Bu kayyum tartışmasını köpürtmeye çalışanlar var. Zaten Ekrem İmamoğlu terör suçlamasıyla bir iddianame bekliyor. Soruşturma terörden açıldığı an kayyum atama imkanı her zaman var. Oradan bir kayyum atama niyeti bu milletin vicdanından öyle bir döndü ki ona cesaret edemediler zaten. Yapacaksa her zaman kayyum atayabilir ama bugün CHP kongresini yok sayma girişimi ortadan kalkınca borsa yüzde 5 yukarı fırladı. Bir de İstanbul Büyükşehir gibi dünyanın en bilinen metropolünü 1 milyon farkla kaybettiğiniz şehre böyle bahane bulup kayyum atamaya kalktığınızda Türkiye'ye ne yaptığınızın farkında mısınız? O yüzden buna ne ekonomik olarak ne siyaseten hiçbir şekilde cesaret edemezler, edemediler, edemeyecekler. Bu millet onlara bunu yaptırmaz.

Milleti bu sefer de böyle ikna etmeyi deneyecekler. Bir casus olursa bu Türkiye'ye büyük kötülük yapan bir adamdır. Kimse casus sevmez. Son çare, FETÖ'den aldıkları son mirasla akıllarında kalan, 'hırsız' dedik olmadı, 'yolsuz' dedik olmadı, 'çaldı' dedik millet inanmadı, 'terör' dedik millet ayaklandı, dur bir de 'casus' diyelim bakalım. Bu kadar olmaz, bu ayıp. Buna da tenezzül ettiler. Ekrem İmamoğlu'na casus diyecek adamın bütün Trabzon, bütün İstanbul, bu millet alnını karışlar."

İstanbul'da "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması ve "Casusluğun medya ayağı" denmesinin sorulması üzerine Özel, "Bunu söyleyenin de yatacak yeri yok. Şu Merdan Yanardağ'ı bir kere de bir şeye bulaştırmayın." dedi.

