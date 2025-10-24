1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen *"Yüzyılın Kadın İstihdamı - İş Pozitif Kapanış Programı"*nda kadın istihdamına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Programda kadın emeğinin üretime kazandırılmasının sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınmanın da temel unsuru olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında istihdam ve kalkınma odaklı çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mardin'in emektar kadınlarıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün sadece bir kapanışı değil, kadınların istihdamdaki kalıcı yükselişinin yeni bir dönemini başlatıyoruz. Kadınların üretimde ve toplumsal hayatta daha güçlü varlığı için çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

1 MİLYON 634 BİN KADIN İŞE YERLEŞTİRİLDİ

İş Pozitif Projesi'nin başlangıcından bu yana 1 milyon 634 bin 56 kadının iş hayatına kazandırıldığını açıklayan Işıkhan, "Kadınların üretken yüzünü en net şekilde ortaya koyan bu istihdam seferberliğiyle binlerce kadına, gencimize aş ve iş kapısı olduk" dedi.

Bakan Işıkhan, proje kapsamında 1 milyon 897 bin 991 kadına danışmanlık, 76 bin 855 kadına mesleki eğitim ve 227 bin 998 kadına Toplum Yararına Program desteği sağlandığını belirterek, "Bu rakamlar sadece bir projenin değil, Türkiye'nin üretken potansiyelinin gücünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"KAYIT DIŞILIK EN BÜYÜK EMEK SÖMÜRÜSÜDÜR"

Kadınların sosyal güvenliğini tehdit eden en büyük sorunlardan birinin kayıt dışı istihdam olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan şöyle konuştu:

"Kayıt dışılık, kadınların geleceğini tehlikeye atan en büyük emek sömürüsüdür. Biz bu tabloyu değiştirmek için İş Pozitif gibi projelerle güçlü adımlar attık. Kadın istihdamını artırmak, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması açısından stratejik bir öneme sahiptir."

"HER MESLEKTE KADIN ELİ VAR"

Işıkhan, proje sürecinde kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan birçok alt program yürütüldüğünü de anlattı:

"Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ve 'Her Meslekte Kadın Eli' projeleriyle istihdamı daha aktif hale getirdik. Bugün kadınlarımız sadece istihdamda değil, üretimin her alanında söz sahibidir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bakan Işıkhan, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlükleri konusundaki destekleri için teşekkür ederek,

"Kadınlara olan desteklerinden dolayı Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi'ye en derin şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bakan Işıkhan, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı kalkınma sürecini başarıyla tamamlayarak güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye vizyonu için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.



