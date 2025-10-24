İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Ana sayfaHaberler Siyasi

1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen "Yüzyılın Kadın İstihdamı - İş Pozitif Kapanış Programı"nda konuştu. Işıkhan, projenin başlangıcından bu yana 1 milyon 634 bin 56 kadının iş hayatına kazandırıldığını belirterek, "Kayıt dışı istihdamla mücadele, kadınların sosyal güvenliği için milli bir görevdir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 16:06, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 16:27
Yazdır
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen *"Yüzyılın Kadın İstihdamı - İş Pozitif Kapanış Programı"*nda kadın istihdamına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Programda kadın emeğinin üretime kazandırılmasının sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınmanın da temel unsuru olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında istihdam ve kalkınma odaklı çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mardin'in emektar kadınlarıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün sadece bir kapanışı değil, kadınların istihdamdaki kalıcı yükselişinin yeni bir dönemini başlatıyoruz. Kadınların üretimde ve toplumsal hayatta daha güçlü varlığı için çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

1 MİLYON 634 BİN KADIN İŞE YERLEŞTİRİLDİ

İş Pozitif Projesi'nin başlangıcından bu yana 1 milyon 634 bin 56 kadının iş hayatına kazandırıldığını açıklayan Işıkhan, "Kadınların üretken yüzünü en net şekilde ortaya koyan bu istihdam seferberliğiyle binlerce kadına, gencimize aş ve iş kapısı olduk" dedi.

Bakan Işıkhan, proje kapsamında 1 milyon 897 bin 991 kadına danışmanlık, 76 bin 855 kadına mesleki eğitim ve 227 bin 998 kadına Toplum Yararına Program desteği sağlandığını belirterek, "Bu rakamlar sadece bir projenin değil, Türkiye'nin üretken potansiyelinin gücünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"KAYIT DIŞILIK EN BÜYÜK EMEK SÖMÜRÜSÜDÜR"

Kadınların sosyal güvenliğini tehdit eden en büyük sorunlardan birinin kayıt dışı istihdam olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan şöyle konuştu:

"Kayıt dışılık, kadınların geleceğini tehlikeye atan en büyük emek sömürüsüdür. Biz bu tabloyu değiştirmek için İş Pozitif gibi projelerle güçlü adımlar attık. Kadın istihdamını artırmak, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması açısından stratejik bir öneme sahiptir."

"HER MESLEKTE KADIN ELİ VAR"

Işıkhan, proje sürecinde kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan birçok alt program yürütüldüğünü de anlattı:

"Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ve 'Her Meslekte Kadın Eli' projeleriyle istihdamı daha aktif hale getirdik. Bugün kadınlarımız sadece istihdamda değil, üretimin her alanında söz sahibidir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bakan Işıkhan, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlükleri konusundaki destekleri için teşekkür ederek,

"Kadınlara olan desteklerinden dolayı Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi'ye en derin şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bakan Işıkhan, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı kalkınma sürecini başarıyla tamamlayarak güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye vizyonu için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber