İş insanını parçalayıp, cesedini asitle eriten 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

İş insanını parçalayıp, cesedini asitle eriten 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kocaeli'de halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'ü (56) öldürüp, cesedinin asitle eritilerek yok edilmesine ilişkin, lise arkadaşlarının da aralarında olduğu tutuklu 6 sanık, 'Delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 16:08, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 16:10
Yazdır
İş insanını parçalayıp, cesedini asitle eriten 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Körfez ilçesi Hereke bölgesinde faaliyet gösteren ünlü bir halı fabrikasının sahibi Nurhan Ör'den 7 Kasım 2023'ten sonra haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin çalışmalarında, yaklaşık bin saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesinin ardından Ör'ün en son lise arkadaşı olan Işık Eren (57) ile görüştüğü saptandı. Kamera kayıtlarında İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Eren'e ait galeriye giden Nurhan Ör'ün, buradan bir daha ayrılmadığını belirleyen polis, aracını ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terk edilmiş halde buldu. Ekipler, yaptığı araştırmada Ör'ün Sultanbeyli'deki galeride darbedilip bayıltıldığını, bir aracın bagajına konularak Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki çiftliğe getirildiğini ve burada vücudunun parçalara ayrılıp asitte eritildiğini tespit etti. Ekiplerin çalışmalarıyla gözaltına alınan Işık Eren, Ahmet Toraman (58), Bahadır Toraman (31), Ceyhun Azak (58), Emrah Dakal (35) ve Ferdi Gün, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ör için geçen yıl 15 Kasım'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazede musalla taşına tabut yerine güller konuldu.

Olaya ilişkin sanıklar hakkında Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 22 Nisan'da görülen duruşmasında, Cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, 6 sanığın, 'Delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

KARAR DURUŞMASI

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları ile Nurhan Ör'ün ailesi ve avukatları katıldı. Duruşmada Nurhan Ör'ün kardeşleri Erhan Ör ve Serhan Ör'e söz verildi. Erhan ve Serhan Ör, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi.

Söz alan Ör ailesinin avukatı Ayhan Cesur ise "Ben sadece bir müvekkilimi değil, bir arkadaşımı kaybettim. Bu aileyle birlikte aynı acıları yaşıyorum. Nurhan'ı katledenler bizden bir saç telini esirgediler. Biz sanal bir cenaze töreni yaptık" dedi.

'ÇOCUKLUKTAN BERİ SIRDAŞIMDI'

Nurhan Ör'ün çocukluk arkadaşı olan sanıklardan Işık Eren, suçlamaları reddedip, "Çok trajik bir olay, çok garip bir olay bu. Dünyada benzeri karşılaşmamış bir olay. Tabii ki ailenin acısını anlıyorum. Ama Nurhan da benim çocukluk arkadaşım. Son dönemlerde iş ortağımdı. 7-8 sene birlikte okulda geçirdim. Benim sadece çocukluk arkadaşım değil, çocukluktan beri dostum-sırdaşımdı. Ben eğitimli bir insanım. Şu an felsefe de okuyorum, temel hukuk dersleri alıyorum. Nurhan Ör'ü böyle insan onuruna yakışmayacak şekilde kim öldürdü? Bunun bir örgüt şeması olarak olması gerekiyor ama dosyada yok. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Duruşmada sanıklar Emrah Dakal, Ceyhun Azak, Bahadır Toraman ve Ahmet Toraman da suçlamaları reddetti. İlk duruşmalarda itiraflarda bulunan sanık Ferdi Gün ise "Olayın verdiğim ifadeyle aydınlatıldığını düşünüyorum. Ne kadar inkar etse de Işık Eren'in planladığı ortada. Ceyhun Azak sürekli ifade değiştirip iftira atsa da kendisinin dahil olduğu kesin. Pişman olacak bir şahıs da değil. Nurhan'ın öldüğünü tespit eden kendisi. Ben senet imzalatılıp bırakacağız diye bildiğimden bu durumlar yaşandığı için şok halindeydim. Olaydan 1 gün önce aside kemik parçası atarak deneyen de Ceyhun Azak'ın kendisi. Burada en büyük mağdur olan da benim. Eşimden boşandım. 2 yıldır kızımı görmedim" diye konuştu.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, dosyaya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, 6 sanığın da ayrı ayrı 'Delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklar hakkında indirim uygulanmadı. Ayrıca Ferdi Gün ve Ceyhun Azak'ın 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ve 900'er lira ceza verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber