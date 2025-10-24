Bakan Tekin: 1 Milyon 250 bin öğretmenle üstesinden gelemeyeceğimiz problem yok

Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi doğrultusunda ikincisi düzenlenen Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümresi Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Bakan Tekin, öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tekin, Türkiye'nin en güçlü, en köklü bakanlıklarından biri olduklarını vurgulayarak "Bugünkü rakamlarla özel okullarla birlikte yaklaşık 1 milyon 250 bin öğretmenimiz var. 1 milyon 250 bin cefakar öğretmen arkadaşımızın hepsi aynı şeyi isterse üstesinden kalkamayacağımız bir problem yok. O zaman öyle bir mekanizma kurmalıyız ki bakanlık makamından başlayıp taşraya kadar aynı amaca yönelen, aynı çabayı gösteren ve birbirinin ne yaptığından haberdar olan bir aile ortamı oluşturmalıyız. Önce bakanlık merkez teşkilatında bu anlamda birbirinin ne yaptığını bilen, birbirinin ne yaptığının farkında olan, birlikte iş yapmak isteyen güzel bir ekip oluşturduk. Sonra 'Öğretmenler Odası' formatıyla Türkiye'nin her tarafında, gittiğimiz her ilde, gittiğimiz her okulda öğretmen arkadaşlarımızla sohbetler ettik." ifadelerini kullandı.

Kimseye mesleğini öğretmeye çalışmadıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Biz sadece birlikte çalışmanın, birlikte çalıştığımızda ürettiğimiz şeyin ne kadar bereketli olacağını arkadaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Söylediğimiz şey bu. Aynı çabayı il müdürü arkadaşlarımız gösterdiler ve sahadan inanılmaz derecede beslenen bir bakanlık merkez teşkilatı kurmuş olduk. Bu yapı yönetsel mekanizmalarla ilgili oluştu. Yaz aylarında gelenek haline getirdiğimiz sizlerle yıl içerisindeki düzenlemelerimizi paylaştığımız genelgelerin tamamı, 'Öğretmenler Odası' formatında yaptığımız toplantılarda öğretmen arkadaşlarımızın, idareci arkadaşlarımızın bizlerle paylaştıkları sorunları çözecek mekanizmalardan oluştu."

Tekin, herkesin çalıştıkları illerde zümreleriyle, Türkiye Maarif Modeli kapsamında görüşlerini ve önerilerini toparladıklarını dile getirerek, "Biz neyi, nasıl, niçin, kimlerle yapacağımız konusunda gerçekten çok derin bir istişare ortamı oluşturduğumuz bir bakanlık ortamı oluşturduk. Ben bu sürece katkılarınızdan dolayı her birinize teker teker teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantı, ülke genelinde 36 branş ve her branştan 5'er il zümre başkanı olmak üzere 250 kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Toplantıda çeşitli konular ele alınarak, görüş ve öneriler raporlaştırılacak.

Bakan Tekin, daha sonra Ataşehir Prof. Faik Somer Spor Lisesi'nde öğrencilerin bayrak törenine katıldı.