Adli Olaylar

Bakan Göktaş'tan üniversite öğrencisinin kampüste öldürülmesine dair açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri'de 3 çocuk annesi üniversite öğrencisi Meliha Keskin'in eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Dün şehrimizde meydana gelen elim olayda sürecin çok yakından takipçisi olacağız. Hiç kimse cezasız kalmayacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 19:41, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 20:06
Yazdır
Bakan Göktaş'tan üniversite öğrencisinin kampüste öldürülmesine dair açıklama

Bakan Göktaş, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yürütülen bütün çalışmaların merkezinde ayrımcılıkla mücadele ve kadını güçlendirme gibi politikalar olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştıklarını dile getiren Göktaş, "Tek vaka bile bizim için fazla. Bu kapsamda dün şehrimizde meydana gelen elim olayda sürecin çok yakından takipçisi olacağız. Hiç kimse cezasız kalmayacak. Biz de bakanlık olarak pek çok davada olduğu gibi bu davanın da bizzat takipçisi olacağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Şiddetin her türlüsüne karşı mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bizim için bu siyaset üstü bir konu. Kadına karşı şiddet, insanlığa yapılan bir şiddettir. İnsan hakları ihlalidir. Biz benzer durumların yaşanmaması için el birliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunun için de çok yüksek bir farkındalık çalışması yürütmemiz lazım. Yasal düzenlememiz mevcut. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yasal düzenlememiz var ama bununla zihniyet olarak da mücadele etmemiz lazım. Farkındalık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah sizlerle beraber de şehrimizin huzuru, güveni oluşmaya devam edecek."

- "Ayrımcılık yaşamadan başörtülü kadınlar da görev alabiliyor"

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sosyal politikalarda büyük bir dönüşüm yaşandığını belirterek, Türkiye genelinde 521 bin ailenin evde bakım yardımıyla yanlarında olduklarını dile getirdi.

Parti çalışmalarında yer alan kadın kolları üyelerine teşekkür eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların her birinde kadın kollarımızın çok büyük emekleri var. Çünkü sizler sahada gördüğünüz her şeyi partimize yansıtırken, 'Engellilerimizin böyle sıkıntıları var, muhakkak yanında olmalıyız' dediniz. Ben 2009 yılında Belçika'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olduğumda, Türkiye'de başörtülü milletvekili olunamıyordu, başörtülü kızlar üniversite okuyamıyordu. Şu anda hamdolsun hem milletvekili oluyorlar hem bakan oluyorlar hem genel müdür oluyorlar hem de devletin her kademesinde hiçbir ayrımcılık yaşamadan başörtülü kadınlar da görev alabiliyor. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bu vesayet sistemiyle mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bunları da özellikle vurgulamak istiyoruz. Hafızamız bazen dar olabiliyor. Çok yakın tarihi unutabiliyoruz."

- Türkiye genelinde 163 bin 529 genç çift evlilik kredisine başvurdu

Göktaş, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, evlenmek isteyen gençlerin yanında olduklarını, evlilik kredisini tüm Türkiye'de yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Kayseri'de 2 bin 481, Türkiye genelinde ise 163 bin 529 gencin evlilik kredisine başvurduğunu bildiren Göktaş, kadınları, gençleri, aileleri ve büyükleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Göktaş, Türkiye genelinde etkinliklerle aile değerlerine sahip çıkacaklarını, genç ve dinamik nüfusu korumaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Türkiye'nin en büyük gücünün genç ve dinamik nüfusu olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Evlenmek isteyen gençlerimize mutlaka destek olalım, kolaylaştıralım. Belediye başkanımızın da destekleri var bu kapsamda. İnşallah bütün Türkiye'ye örnek olacak şekilde başka destekler de Kayseri'den çıkacak." ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar da konuşma yaptı.

