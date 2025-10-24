Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'da beklenen yağış, akşam saatleri itibarıyla etkili oldu. Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edilirken, yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için "sarı kodö uyarısı yayımlayarak ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı. Yağış ve kuvvetli rüzgar, akşam saatlerinden itibaren özellikle Avrupa Yakası'nda etkisini artırdı. Kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluşurken araçlar ilerlemekte zorlandı. İşlerinden çıkarak evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, rüzgar ve yağış nedeniyle yürümekte güçlük çekti; şemsiyeler ters döndü. Taksim Meydanı'nı ziyaret eden turistler, yağmur altında şemsiyeleriyle yürürken Üsküdar sahilinde ise balıkçılar yağışa rağmen avlanmaya devam etti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Saat 16.30 itibarıyla başlayan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 87 seviyelerine kadar ulaştı. D-100 ve TEM otoyollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kadıköy D-100 Karayolu'ndaki yoğunluk, dron ile havadan görüntülendi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Deniz ulaşımı da fırtınadan olumsuz etkilendi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve İBB Şehir Hatları, hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini, bazı seferlerin ise gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu.

