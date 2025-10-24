Ankara Valiliği: Toplanan hayvan sayısı bakımından Ankara Türkiye birincisi

Ankara'da gerçekleştirilen 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Ankara İli Genel Durum Değerlendirme toplantısına, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut durumun ele alındığı Ankara ili genel değerlendirilme toplantısı; Vali Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, son dönemde ülke genelinde gündemde yer alan sahipsiz sokak hayvanları konusuna ilişkin olarak hayvanların korunması; vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve çevre sağlığının muhafazası yönünde alınabilecek ortak tedbirler ele alınarak; yerel yönetimlerin sorumluluk alanları ile mevcut barınak kapasiteleri ve rehabilitasyon imkanları, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik yürütülen çalışmalar, Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaşlardan gelen taleplerin ve sorun alanlarının tespiti, ilgili mevzuat çerçevesinde planlanacak yeni çalışmalar, ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Hem sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirileceği hem de toplum güvenliğinin sağlanacağı vurgulanan açıklamada, "Bu değerlendirmeler sonucu; toplanan hayvan sayısı ve yürütülen mücadele bakımından Ankara'nın Türkiye genelinde birinci sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Toplantı sonucunda, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak Ankara genelinde kurumlar arası koordinasyonu artıracak, çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir eylem planı oluşturulması yönünde görüş birliğine varılmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla; hem sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi hem de toplumda güvenli ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulması, korunması ve idamesi yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.