Hatay'da otomobil bariyere çarptı: 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Yayladağı-Antakya yolu üzeri Sofular kavşağında yaşandı. Mehmet Reşit Solmuş (19) idaresindeki 31 ADT 232 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Solmuş'un cenazesi Kırıkhan Asri Mezarlığına defnedildi.