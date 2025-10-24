Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
KYK yurdunda kalan 80 öğrenci hastanelere başvurdu

Tokat'ta Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrenci ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 23:57, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 23:57
KYK yurdunda kalan 80 öğrenci hastanelere başvurdu

Tokat Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrenci yedikleri yemekten sonra ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle Tokat Devlet ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanelerine başvurdu.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Tokat Gülsüm Ana Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrencimiz, ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile hastanelere başvurmuştur. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

