11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Meteoroloji, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. 11 ilde ani sel ve su baskını riskine karşı uyarıda bulunuldu.
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görüleceği bildirildi. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler
Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Sarı Kodlu Uyarı Yapılan İller
- Bolu
- Bursa
- İstanbul
- Kastamonu
- Sakarya
- Sinop
- Zonguldak
- Bartın
- Yalova
- Karabük
- Düzce
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava Sıcaklıkları
Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.
Günün En Yüksek Sıcaklıkları
- Ankara: 20°C
- İstanbul: 20°C
- İzmir: 26°C
- Antalya: 25°C
- Adana: 28°C
- Konya: 24°C
- Bolu: 18°C
- Samsun: 21°C
- Erzurum: 16°C
- Diyarbakır: 25°C
Denizlerde Hava Durumu
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklenmektedir.