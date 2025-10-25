Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra gerçek kimliğine kavuştu
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi

Meteoroloji, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. 11 ilde ani sel ve su baskını riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Haber Giriş : 25 Ekim 2025 08:51, Son Güncelleme : 25 Ekim 2025 09:07
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görüleceği bildirildi. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sarı Kodlu Uyarı Yapılan İller

  • Bolu
  • Bursa
  • İstanbul
  • Kastamonu
  • Sakarya
  • Sinop
  • Zonguldak
  • Bartın
  • Yalova
  • Karabük
  • Düzce

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava Sıcaklıkları

Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.

Günün En Yüksek Sıcaklıkları

  • Ankara: 20°C
  • İstanbul: 20°C
  • İzmir: 26°C
  • Antalya: 25°C
  • Adana: 28°C
  • Konya: 24°C
  • Bolu: 18°C
  • Samsun: 21°C
  • Erzurum: 16°C
  • Diyarbakır: 25°C

Denizlerde Hava Durumu

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklenmektedir.


