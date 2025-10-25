İzmir Foça'da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bülent Kaptanoğlu, Foça'da geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen selde aracıyla suya kapılmıştı. Ekipler önce Kaptanoğlu'nun otomobiline ulaştı. Ardından da dere yatağında yaşlı adamın gömleği bulundu.

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarını 43'ü dalgıç 707 personel yürüttü.

Kaptanoğlu'nun kaybolduğu Bucak deresinde başlayan çalışmalar derenin döküldüğü Eski Gediz Nehri boyunca devam etti. Ayrıca dere yatakları, nehrin döküldüğü bölge ve deniz, 5 drone ile havadan tarandı.

Çalışmalar sonucu, 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.