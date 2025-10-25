Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 10 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 381 kilogram metamfetamin, 1 milyon 85 bin adet uyuşturucu hap, 14 ton bonzai üretilebilecek 142 kilogram ham madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan 203,5 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Yapılan baskınlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, uyuşturucunun bir insanlık suçu olduğunu ve bu suçla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz," ifadelerini kullandı.

