İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan M.A.Ö. ve Z.Ö. çifti, kendilerini telefonda 'polis-savcı' olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirmesiyle istedikleri 7 milyon 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyalarını elden teslim etti.

Kalan 16 milyon lira parayı da 7 farklı banka hesabına gönderdi.

23,2 MİLYON TL DOLANDIRICILIK TESPİT EDİLDİ

Toplam 23 milyon 250 bin lira değerindeki dolandırıcılığın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda, dolandırıcılığa karışan 4 şüpheli belirlendi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Yakalanan suça sürüklenen çocuk A.E.H., O.D., M.A.S. ve İ.T. emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

5 suç kaydı bulunduğu öğrenilen 18 yaşındaki İ.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.