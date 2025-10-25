Denizli'de satırlı dehşet: Bir can kaybı var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde 23 Ekim'de karşılaşan M.K. (39) ile Yılmaz Köse (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net