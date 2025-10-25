MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını yaktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki el-Muğayyir köyünde Filistinlilere ait araçları ateşe verdi.

İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını yaktı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler gruplar halinde Ramallah'ın doğusundaki el-Muğayyir köyünün batı kesimine baskın düzenledi.

Saldırgan İsrailliler köyde Filistinlilere ait araçları yaktı, bir Filistinlinin evine bir diğer Filistinlinin de çiftliğine saldırdı.

Köydeki Filistinliler, gaspçı İsraillilerin saldırılarına karşı koymaya çalıştığında İsrail ordusu köye baskın düzenledi, ses ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi, bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

