İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zümrütevler Mahallesi'nde kahvehanede uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda iş yerine düzenlenen operasyonda Y.E.A. ve Y.Ö. isimli iki şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 3 parça halinde 4,29 gram marihuana ve 33 bin 300 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden Y.Ö.'nün, uyuşturucu ticareti suçundan firari olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU SAKLANAN BİR ADRESE DAHA BASKIN YAPILDI

Soruşturmada, aynı mahallede elektrikçi olarak faaliyet gösteren başka bir iş yerinin uyuşturucu saklama noktası olarak kullanıldığı tespit edildi.

Adrese yapılan baskında C.Ö. ve H.F.E. gözaltına alındı.

YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Buradaki aramalarda 149 parça halinde toplam 510 gram marihuana bulundu.

Polis ekiplerinin Y.Ö.'nün ikametinde yaptığı aramalarda ise tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek ve 28 fişek ele geçirildi.

Evde bulunan ve şüphelinin eniştesi olduğu öğrenilen L.B. de gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Y.E.A., Y.Ö., C.Ö. ve H.F.E. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan, L.B. hakkında ise 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



