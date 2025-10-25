MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Kaptanlığı Elinden Alınan ve Yedek Bırakılan Mert Günok Sessizliğini Bozdu

Beşiktaş'ta bu sezon teknik ve yönetim kararlarıyla kaptanlık bandı alınan ve son maçta yedek kulübesinde oturan tecrübeli kaleci Mert Günok, sessizliğini bozdu. Günok, yaşanan tüm gelişmelere karşın, "Her türlü karara saygı duydum, bundan sonra da saygı duyacağım" mesajını verdi.

25 Ekim 2025
Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, Mert Günok'un kaptanlık görevinden alınması ve ardından yedek bırakılması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Tecrübeli kaleci, kişisel bir açıklama yaparak hakkındaki iddialara ve durumlara açıklık getirdi.

"Kaptanlık Değişikliğini Olgunlukla Karşıladım"

Dört yıl önce yaşadığı ağır sakatlığa rağmen geri döndüğünü ve Beşiktaş'ın kalesini koruma onuruna eriştiğini belirten Günok, kulübün kurumsal yapısının gerektirdiği kararlara saygı duyduğunu vurguladı:

"Bu süreçte yaşanan kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Beşiktaş çok köklü bir camiadır ve bu tür aksiyonlar, kurumsal yapının gerektirdiği şekilde alınır. Kariyerimin hiçbir zamanında alınan teknik ve yönetimsel kararlara ilişkin yorum yapmadım. Her türlü karara saygı duydum, bundan sonra da saygı duyacağım."

"Kötü Gidişata Hep Birlikte Son Vereceğiz"

Takımın mevcut performansından dolayı en çok üzülenlerden biri olduğunu ifade eden Günok, tüm olumsuzluklara rağmen kulübün menfaatlerini korumaya devam edeceğini belirtti.

Sahada olsun ya da olmasın, takıma olan bağlılığını net bir şekilde ortaya koyan Mert Günok şunları kaydetti:

"Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp, oynamadığım zaman da oynayan arkadaşımı destekleyeceğim. Kulübümüze yakışır bir performansla sahada olmamız için elimden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğim."

